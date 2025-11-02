Lybra (LBR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00819395 $ 0.00819395 $ 0.00819395 Κατώτ. 24H $ 0.00897119 $ 0.00897119 $ 0.00897119 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00819395$ 0.00819395 $ 0.00819395 Υψηλ. 24H $ 0.00897119$ 0.00897119 $ 0.00897119 Υψηλή συνέχεια $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00819395$ 0.00819395 $ 0.00819395 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.61% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.06%

Lybra (LBR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00840709. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LBR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00819395 και ενός υψηλού $ 0.00897119, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LBR είναι $ 4.48, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00819395.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LBR έχει αλλάξει κατά +1.61% την τελευταία ώρα, -4.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lybra (LBR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 348.45K$ 348.45K $ 348.45K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 819.11K$ 819.11K $ 819.11K Προμήθεια Κυκλοφορίας 41.45M 41.45M 41.45M Συνολικός Όγκος 97,430,394.57583268 97,430,394.57583268 97,430,394.57583268

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lybra είναι $ 348.45K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LBR είναι 41.45M, με συνολική προσφορά 97430394.57583268. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 819.11K