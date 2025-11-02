ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Lybra είναι 0.00840709 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LBR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LBR εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Lybra είναι 0.00840709 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LBR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LBR εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LBR

Πληροφορίες Τιμής LBR

Τι είναι το LBR

Whitepaper LBR

Επίσημος Ιστότοπος LBR

Tokenomics LBR

Προβλέψεις Τιμών LBR

Lybra Λογότ.

Lybra Τιμή (LBR)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 LBR σε USD

$0.00851436
$0.00851436$0.00851436
-2.50%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών.
USD
Lybra (LBR) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:49:33 (UTC+8)

Lybra (LBR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00819395
$ 0.00819395$ 0.00819395
Κατώτ. 24H
$ 0.00897119
$ 0.00897119$ 0.00897119
Υψηλ. 24H

$ 0.00819395
$ 0.00819395$ 0.00819395

$ 0.00897119
$ 0.00897119$ 0.00897119

$ 4.48
$ 4.48$ 4.48

$ 0.00819395
$ 0.00819395$ 0.00819395

+1.61%

-4.00%

-24.06%

-24.06%

Lybra (LBR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00840709. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LBR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00819395 και ενός υψηλού $ 0.00897119, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LBR είναι $ 4.48, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00819395.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LBR έχει αλλάξει κατά +1.61% την τελευταία ώρα, -4.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lybra (LBR) Πληροφορίες αγοράς

$ 348.45K
$ 348.45K$ 348.45K

--
----

$ 819.11K
$ 819.11K$ 819.11K

41.45M
41.45M 41.45M

97,430,394.57583268
97,430,394.57583268 97,430,394.57583268

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lybra είναι $ 348.45K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LBR είναι 41.45M, με συνολική προσφορά 97430394.57583268. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 819.11K

Lybra (LBR) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Lybra σε USD ήταν $ -0.000350354643906474.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Lybra σε USD ήταν $ -0.0031347659.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Lybra σε USD ήταν $ -0.0051476343.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Lybra σε USD ήταν $ -0.016766183729784215.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000350354643906474-4.00%
30 ημέρες$ -0.0031347659-37.28%
60 Ημέρες$ -0.0051476343-61.22%
90 Ημέρες$ -0.016766183729784215-66.60%

Τι είναι Lybra (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Lybra Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Lybra (LBR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Lybra (LBR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Lybra.

Ελέγξτε την Lybra πρόβλεψη τιμής τώρα!

LBR σε Τοπικά Νομίσματα

Lybra (LBR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Lybra (LBR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LBR token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Lybra (LBR)

Πόσο αξίζει το Lybra (LBR) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LBR στο USD είναι 0.00840709 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LBR σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LBR σε USD είναι $ 0.00840709. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Lybra;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LBR είναι $ 348.45K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LBR;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LBR είναι 41.45M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LBR;
Το LBR πέτυχε τιμή ATH ύψους 4.48 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LBR;
Το LBR είχε τιμή ATL ύψους 0.00819395 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LBR;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LBR είναι -- USD.
Θα ανέβει το LBR υψηλότερα φέτος;
Το LBR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LBR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:49:33 (UTC+8)

Lybra (LBR) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

