Lunctron (LTRN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.16%

Lunctron (LTRN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LTRN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LTRN είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LTRN έχει αλλάξει κατά +0.35% την τελευταία ώρα, -2.47% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lunctron (LTRN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 32.51K$ 32.51K $ 32.51K Προμήθεια Κυκλοφορίας 32.10B 32.10B 32.10B Συνολικός Όγκος 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lunctron είναι $ 15.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LTRN είναι 32.10B, με συνολική προσφορά 67620828269.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 32.51K