Loud (LOUD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00163101 $ 0.00163101 $ 0.00163101 Κατώτ. 24H $ 0.0017658 $ 0.0017658 $ 0.0017658 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00163101$ 0.00163101 $ 0.00163101 Υψηλ. 24H $ 0.0017658$ 0.0017658 $ 0.0017658 Υψηλή συνέχεια $ 0.01678074$ 0.01678074 $ 0.01678074 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +5.78% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.66%

Loud (LOUD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00172725. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LOUD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00163101 και ενός υψηλού $ 0.0017658, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LOUD είναι $ 0.01678074, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LOUD έχει αλλάξει κατά +5.78% την τελευταία ώρα, -1.37% τις τελευταίες 24 ώρες και +10.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Loud (LOUD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.90M 999.90M 999.90M Συνολικός Όγκος 999,901,865.217116 999,901,865.217116 999,901,865.217116

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Loud είναι $ 1.73M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LOUD είναι 999.90M, με συνολική προσφορά 999901865.217116. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.73M