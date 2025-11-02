Liquidy (LQDY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.104742 $ 0.104742 $ 0.104742 Κατώτ. 24H $ 0.105925 $ 0.105925 $ 0.105925 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.104742$ 0.104742 $ 0.104742 Υψηλ. 24H $ 0.105925$ 0.105925 $ 0.105925 Υψηλή συνέχεια $ 0.167274$ 0.167274 $ 0.167274 Χαμηλότερη τιμή $ 0.104722$ 0.104722 $ 0.104722 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.14%

Liquidy (LQDY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.105923. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LQDY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.104742 και ενός υψηλού $ 0.105925, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LQDY είναι $ 0.167274, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.104722.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LQDY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +1.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Liquidy (LQDY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 689.33K$ 689.33K $ 689.33K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.59M$ 10.59M $ 10.59M Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.51M 6.51M 6.51M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Liquidy είναι $ 689.33K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LQDY είναι 6.51M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.59M