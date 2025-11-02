Liquid Agent (LIQUID) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00639955 Υψηλ. 24H $ 0.00689746 Υψηλή συνέχεια $ 0.145824 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00623245 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.45% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.65%

Liquid Agent (LIQUID) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00673362. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LIQUID μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00639955 και ενός υψηλού $ 0.00689746, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LIQUID είναι $ 0.145824, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00623245.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LIQUID έχει αλλάξει κατά -0.45% την τελευταία ώρα, +5.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Liquid Agent (LIQUID) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 311.50K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 673.10K Προμήθεια Κυκλοφορίας 46.28M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Liquid Agent είναι $ 311.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LIQUID είναι 46.28M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 673.10K