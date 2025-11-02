ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Liquid Agent είναι 0.00673362 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LIQUID σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LIQUID εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Liquid Agent είναι 0.00673362 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LIQUID σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LIQUID εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LIQUID

Πληροφορίες Τιμής LIQUID

Τι είναι το LIQUID

Whitepaper LIQUID

Επίσημος Ιστότοπος LIQUID

Tokenomics LIQUID

Προβλέψεις Τιμών LIQUID

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Liquid Agent Λογότ.

Liquid Agent Τιμή (LIQUID)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 LIQUID σε USD

$0.00673247
$0.00673247$0.00673247
+5.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Liquid Agent (LIQUID) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:47:30 (UTC+8)

Liquid Agent (LIQUID) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00639955
$ 0.00639955$ 0.00639955
Κατώτ. 24H
$ 0.00689746
$ 0.00689746$ 0.00689746
Υψηλ. 24H

$ 0.00639955
$ 0.00639955$ 0.00639955

$ 0.00689746
$ 0.00689746$ 0.00689746

$ 0.145824
$ 0.145824$ 0.145824

$ 0.00623245
$ 0.00623245$ 0.00623245

-0.45%

+5.11%

-25.65%

-25.65%

Liquid Agent (LIQUID) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00673362. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LIQUID μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00639955 και ενός υψηλού $ 0.00689746, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LIQUID είναι $ 0.145824, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00623245.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LIQUID έχει αλλάξει κατά -0.45% την τελευταία ώρα, +5.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Liquid Agent (LIQUID) Πληροφορίες αγοράς

$ 311.50K
$ 311.50K$ 311.50K

--
----

$ 673.10K
$ 673.10K$ 673.10K

46.28M
46.28M 46.28M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Liquid Agent είναι $ 311.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LIQUID είναι 46.28M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 673.10K

Liquid Agent (LIQUID) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Liquid Agent σε USD ήταν $ +0.00032754.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Liquid Agent σε USD ήταν $ -0.0045504605.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Liquid Agent σε USD ήταν $ -0.0054239665.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Liquid Agent σε USD ήταν $ -0.07318352544650641.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00032754+5.11%
30 ημέρες$ -0.0045504605-67.57%
60 Ημέρες$ -0.0054239665-80.55%
90 Ημέρες$ -0.07318352544650641-91.57%

Τι είναι Liquid Agent (LIQUID)

Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Liquid Agent (LIQUID) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Liquid Agent Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Liquid Agent (LIQUID) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Liquid Agent (LIQUID) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Liquid Agent.

Ελέγξτε την Liquid Agent πρόβλεψη τιμής τώρα!

LIQUID σε Τοπικά Νομίσματα

Liquid Agent (LIQUID) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Liquid Agent (LIQUID) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LIQUID token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Liquid Agent (LIQUID)

Πόσο αξίζει το Liquid Agent (LIQUID) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LIQUID στο USD είναι 0.00673362 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LIQUID σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LIQUID σε USD είναι $ 0.00673362. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Liquid Agent;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LIQUID είναι $ 311.50K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LIQUID;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LIQUID είναι 46.28M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LIQUID;
Το LIQUID πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.145824 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LIQUID;
Το LIQUID είχε τιμή ATL ύψους 0.00623245 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LIQUID;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LIQUID είναι -- USD.
Θα ανέβει το LIQUID υψηλότερα φέτος;
Το LIQUID μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LIQUID πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:47:30 (UTC+8)

Liquid Agent (LIQUID) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.