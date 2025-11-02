LIMITUS (LMT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00013119 $ 0.00013119 $ 0.00013119 Κατώτ. 24H $ 0.0001442 $ 0.0001442 $ 0.0001442 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00013119$ 0.00013119 $ 0.00013119 Υψηλ. 24H $ 0.0001442$ 0.0001442 $ 0.0001442 Υψηλή συνέχεια $ 0.245166$ 0.245166 $ 0.245166 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00012979$ 0.00012979 $ 0.00012979 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.36% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -76.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -76.43%

LIMITUS (LMT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00013205. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LMT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00013119 και ενός υψηλού $ 0.0001442, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LMT είναι $ 0.245166, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00012979.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LMT έχει αλλάξει κατά -0.36% την τελευταία ώρα, -1.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -76.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LIMITUS (LMT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 87.14K$ 87.14K $ 87.14K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 87.14K$ 87.14K $ 87.14K Προμήθεια Κυκλοφορίας 660.29M 660.29M 660.29M Συνολικός Όγκος 660,289,840.514004 660,289,840.514004 660,289,840.514004

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LIMITUS είναι $ 87.14K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LMT είναι 660.29M, με συνολική προσφορά 660289840.514004. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 87.14K