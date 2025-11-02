ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή LIMITUS είναι 0.00013205 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LMT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LMT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή LIMITUS είναι 0.00013205 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LMT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LMT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LMT

Πληροφορίες Τιμής LMT

Τι είναι το LMT

Whitepaper LMT

Επίσημος Ιστότοπος LMT

Tokenomics LMT

Προβλέψεις Τιμών LMT

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

LIMITUS Λογότ.

LIMITUS Τιμή (LMT)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 LMT σε USD

$0.00013205
$0.00013205$0.00013205
-1.40%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
LIMITUS (LMT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:47:17 (UTC+8)

LIMITUS (LMT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00013119
$ 0.00013119$ 0.00013119
Κατώτ. 24H
$ 0.0001442
$ 0.0001442$ 0.0001442
Υψηλ. 24H

$ 0.00013119
$ 0.00013119$ 0.00013119

$ 0.0001442
$ 0.0001442$ 0.0001442

$ 0.245166
$ 0.245166$ 0.245166

$ 0.00012979
$ 0.00012979$ 0.00012979

-0.36%

-1.45%

-76.43%

-76.43%

LIMITUS (LMT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00013205. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LMT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00013119 και ενός υψηλού $ 0.0001442, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LMT είναι $ 0.245166, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00012979.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LMT έχει αλλάξει κατά -0.36% την τελευταία ώρα, -1.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -76.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LIMITUS (LMT) Πληροφορίες αγοράς

$ 87.14K
$ 87.14K$ 87.14K

--
----

$ 87.14K
$ 87.14K$ 87.14K

660.29M
660.29M 660.29M

660,289,840.514004
660,289,840.514004 660,289,840.514004

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LIMITUS είναι $ 87.14K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LMT είναι 660.29M, με συνολική προσφορά 660289840.514004. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 87.14K

LIMITUS (LMT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από LIMITUS σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από LIMITUS σε USD ήταν $ -0.0001115032.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από LIMITUS σε USD ήταν $ -0.0001207251.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από LIMITUS σε USD ήταν $ -0.006888401941555046.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-1.45%
30 ημέρες$ -0.0001115032-84.44%
60 Ημέρες$ -0.0001207251-91.42%
90 Ημέρες$ -0.006888401941555046-98.11%

Τι είναι LIMITUS (LMT)

Autonomous tech for the connected future.

LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.

The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.

While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

LIMITUS Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το LIMITUS (LMT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία LIMITUS (LMT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το LIMITUS.

Ελέγξτε την LIMITUS πρόβλεψη τιμής τώρα!

LMT σε Τοπικά Νομίσματα

LIMITUS (LMT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του LIMITUS (LMT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LMT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με LIMITUS (LMT)

Πόσο αξίζει το LIMITUS (LMT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LMT στο USD είναι 0.00013205 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LMT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LMT σε USD είναι $ 0.00013205. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του LIMITUS;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LMT είναι $ 87.14K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LMT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LMT είναι 660.29M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LMT;
Το LMT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.245166 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LMT;
Το LMT είχε τιμή ATL ύψους 0.00012979 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LMT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LMT είναι -- USD.
Θα ανέβει το LMT υψηλότερα φέτος;
Το LMT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LMT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:47:17 (UTC+8)

LIMITUS (LMT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,322.34
$110,322.34$110,322.34

+0.03%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,861.61
$3,861.61$3,861.61

-0.87%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02975
$0.02975$0.02975

-0.99%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.81
$184.81$184.81

-0.86%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.24
$1,454.24$1,454.24

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,322.34
$110,322.34$110,322.34

+0.03%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,861.61
$3,861.61$3,861.61

-0.87%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.81
$184.81$184.81

-0.86%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.51
$90.51$90.51

+27.64%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5230
$2.5230$2.5230

+0.88%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7578
$0.7578$0.7578

+1,415.60%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05597
$0.05597$0.05597

+179.85%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08351
$0.08351$0.08351

-0.99%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7578
$0.7578$0.7578

+1,415.60%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0052869
$0.0052869$0.0052869

+159.19%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000009
$0.000000000000000000000009$0.000000000000000000000009

+80.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.487841
$2.487841$2.487841

+73.33%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06832
$0.06832$0.06832

+56.84%