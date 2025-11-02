LILLY ($LILLY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00100833$ 0.00100833 $ 0.00100833 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.01%

LILLY ($LILLY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $LILLY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $LILLY είναι $ 0.00100833, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $LILLY έχει αλλάξει κατά -1.08% την τελευταία ώρα, -1.46% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LILLY ($LILLY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 232.03K$ 232.03K $ 232.03K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 232.03K$ 232.03K $ 232.03K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LILLY είναι $ 232.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $LILLY είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 232.03K