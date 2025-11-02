Lightspeed (SPEED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00236018$ 0.00236018 $ 0.00236018 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.12%

Lightspeed (SPEED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPEED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPEED είναι $ 0.00236018, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPEED έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, +2.22% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lightspeed (SPEED) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 108.88K$ 108.88K $ 108.88K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 126.72K$ 126.72K $ 126.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 257.57M 257.57M 257.57M Συνολικός Όγκος 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lightspeed είναι $ 108.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPEED είναι 257.57M, με συνολική προσφορά 299792458.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 126.72K