Libra (LIBRA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00864107 Υψηλ. 24H $ 0.00985465 Υψηλή συνέχεια $ 0.752851 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00708354 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -7.85% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.25%

Libra (LIBRA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00894012. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LIBRA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00864107 και ενός υψηλού $ 0.00985465, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LIBRA είναι $ 0.752851, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00708354.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LIBRA έχει αλλάξει κατά -7.85% την τελευταία ώρα, -4.52% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Libra (LIBRA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.48M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.65M Προμήθεια Κυκλοφορίας 256.42M Συνολικός Όγκος 999,989,274.404825

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Libra είναι $ 2.48M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LIBRA είναι 256.42M, με συνολική προσφορά 999989274.404825. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.65M