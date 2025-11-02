Launch On Pump (LAUNCH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00010682 $ 0.00010682 $ 0.00010682 Κατώτ. 24H $ 0.00012737 $ 0.00012737 $ 0.00012737 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00010682$ 0.00010682 $ 0.00010682 Υψηλ. 24H $ 0.00012737$ 0.00012737 $ 0.00012737 Υψηλή συνέχεια $ 0.00444$ 0.00444 $ 0.00444 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009297$ 0.00009297 $ 0.00009297 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +3.22% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +6.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.83%

Launch On Pump (LAUNCH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00011502. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LAUNCH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00010682 και ενός υψηλού $ 0.00012737, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LAUNCH είναι $ 0.00444, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009297.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LAUNCH έχει αλλάξει κατά +3.22% την τελευταία ώρα, +6.90% τις τελευταίες 24 ώρες και +12.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Launch On Pump (LAUNCH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 115.81K$ 115.81K $ 115.81K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 115.81K$ 115.81K $ 115.81K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.89M 999.89M 999.89M Συνολικός Όγκος 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Launch On Pump είναι $ 115.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LAUNCH είναι 999.89M, με συνολική προσφορά 999889454.83. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 115.81K