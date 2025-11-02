LAMANAN (LAMA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000515 $ 0.00000515 $ 0.00000515 Κατώτ. 24H $ 0.00000524 $ 0.00000524 $ 0.00000524 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000515$ 0.00000515 $ 0.00000515 Υψηλ. 24H $ 0.00000524$ 0.00000524 $ 0.00000524 Υψηλή συνέχεια $ 0.00021516$ 0.00021516 $ 0.00021516 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000503$ 0.00000503 $ 0.00000503 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.10%

LAMANAN (LAMA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000052. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LAMA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000515 και ενός υψηλού $ 0.00000524, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LAMA είναι $ 0.00021516, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000503.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LAMA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LAMANAN (LAMA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.82M 999.82M 999.82M Συνολικός Όγκος 999,817,325.627596 999,817,325.627596 999,817,325.627596

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LAMANAN είναι $ 5.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LAMA είναι 999.82M, με συνολική προσφορά 999817325.627596. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.20K