Koru (KORU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Koru (KORU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00007873. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KORU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00007873 και ενός υψηλού $ 0.00008583, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KORU είναι $ 0.00034359, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006912.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KORU έχει αλλάξει κατά -1.56% την τελευταία ώρα, -0.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Koru (KORU) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Koru είναι $ 38.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KORU είναι 494.47M, με συνολική προσφορά 494465969.591776. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.93K