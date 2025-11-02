Kittenswap (KITTEN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00358634 $ 0.00358634 $ 0.00358634 Κατώτ. 24H $ 0.00392169 $ 0.00392169 $ 0.00392169 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00358634$ 0.00358634 $ 0.00358634 Υψηλ. 24H $ 0.00392169$ 0.00392169 $ 0.00392169 Υψηλή συνέχεια $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.37%

Kittenswap (KITTEN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00364082. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KITTEN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00358634 και ενός υψηλού $ 0.00392169, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KITTEN είναι $ 0.03928409, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00194408.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KITTEN έχει αλλάξει κατά -1.00% την τελευταία ώρα, +0.33% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.37% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kittenswap (KITTEN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Προμήθεια Κυκλοφορίας 320.52M 320.52M 320.52M Συνολικός Όγκος 1,266,405,754.318508 1,266,405,754.318508 1,266,405,754.318508

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kittenswap είναι $ 1.16M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KITTEN είναι 320.52M, με συνολική προσφορά 1266405754.318508. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.60M