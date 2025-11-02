KEY (KEY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.04652418 Υψηλ. 24H $ 0.0495335 Υψηλή συνέχεια $ 0.226519 Χαμηλότερη τιμή $ 0.03889746 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.11%

KEY (KEY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.04699022. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KEY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04652418 και ενός υψηλού $ 0.0495335, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KEY είναι $ 0.226519, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03889746.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KEY έχει αλλάξει κατά +0.35% την τελευταία ώρα, -3.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KEY (KEY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.56M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.56M Προμήθεια Κυκλοφορίας 97.00M Συνολικός Όγκος 97,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KEY είναι $ 4.56M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KEY είναι 97.00M, με συνολική προσφορά 97000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.56M