Jeeteroo (JEET) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00045794 $ 0.00045794 $ 0.00045794 Κατώτ. 24H $ 0.00048259 $ 0.00048259 $ 0.00048259 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00045794$ 0.00045794 $ 0.00045794 Υψηλ. 24H $ 0.00048259$ 0.00048259 $ 0.00048259 Υψηλή συνέχεια $ 0.00139124$ 0.00139124 $ 0.00139124 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00036414$ 0.00036414 $ 0.00036414 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.20% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.61%

Jeeteroo (JEET) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00046281. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JEET μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00045794 και ενός υψηλού $ 0.00048259, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JEET είναι $ 0.00139124, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00036414.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JEET έχει αλλάξει κατά -0.20% την τελευταία ώρα, -2.54% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Jeeteroo (JEET) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 142.46K$ 142.46K $ 142.46K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 463.03K$ 463.03K $ 463.03K Προμήθεια Κυκλοφορίας 307.49M 307.49M 307.49M Συνολικός Όγκος 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Jeeteroo είναι $ 142.46K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JEET είναι 307.49M, με συνολική προσφορά 999390795.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 463.03K