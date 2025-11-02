Javlis (JAVLIS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.30%

Javlis (JAVLIS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JAVLIS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JAVLIS είναι $ 0.00133477, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JAVLIS έχει αλλάξει κατά -2.25% την τελευταία ώρα, -10.81% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Javlis (JAVLIS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 521.29K$ 521.29K $ 521.29K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 521.29K$ 521.29K $ 521.29K Προμήθεια Κυκλοφορίας 904.64M 904.64M 904.64M Συνολικός Όγκος 904,637,281.0315613 904,637,281.0315613 904,637,281.0315613

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Javlis είναι $ 521.29K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JAVLIS είναι 904.64M, με συνολική προσφορά 904637281.0315613. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 521.29K