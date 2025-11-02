IPPY (IPPY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00060058 $ 0.00065316
Κατώτ. 24H $ 0.00060058
Υψηλ. 24H $ 0.00065316
Υψηλή συνέχεια $ 0.00602956
Χαμηλότερη τιμή $ 0.00010939
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.78%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.35%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.93%

IPPY (IPPY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00060826. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IPPY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00060058 και ενός υψηλού $ 0.00065316, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IPPY είναι $ 0.00602956, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00010939.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IPPY έχει αλλάξει κατά -0.78% την τελευταία ώρα, -5.35% τις τελευταίες 24 ώρες και -29.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

IPPY (IPPY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 607.73K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 607.73K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 991.79M
Συνολικός Όγκος 991,791,180.1931968

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του IPPY είναι $ 607.73K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IPPY είναι 991.79M, με συνολική προσφορά 991791180.1931968. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 607.73K