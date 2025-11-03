Interactively ($IXLY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.58%

Interactively ($IXLY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $IXLY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $IXLY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $IXLY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -6.58% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Interactively ($IXLY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.83K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.83K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.71M Συνολικός Όγκος 998,714,490.3995569

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Interactively είναι $ 15.83K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $IXLY είναι 998.71M, με συνολική προσφορά 998714490.3995569. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.83K