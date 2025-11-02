InfluenceHer (INFLU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00014043 $ 0.00014043 $ 0.00014043 Κατώτ. 24H $ 0.00014665 $ 0.00014665 $ 0.00014665 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00014043$ 0.00014043 $ 0.00014043 Υψηλ. 24H $ 0.00014665$ 0.00014665 $ 0.00014665 Υψηλή συνέχεια $ 0.00057565$ 0.00057565 $ 0.00057565 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00012254$ 0.00012254 $ 0.00012254 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.34%

InfluenceHer (INFLU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00014648. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές INFLU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00014043 και ενός υψηλού $ 0.00014665, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του INFLU είναι $ 0.00057565, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00012254.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το INFLU έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +3.57% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

InfluenceHer (INFLU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 143.95K$ 143.95K $ 143.95K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 143.95K$ 143.95K $ 143.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 982.77M 982.77M 982.77M Συνολικός Όγκος 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του InfluenceHer είναι $ 143.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του INFLU είναι 982.77M, με συνολική προσφορά 982772609.5357322. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 143.95K