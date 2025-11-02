ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή iLuminary Token είναι 0.01697588 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ILMT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ILMT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή iLuminary Token είναι 0.01697588 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ILMT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ILMT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ILMT

Πληροφορίες Τιμής ILMT

Τι είναι το ILMT

Whitepaper ILMT

Επίσημος Ιστότοπος ILMT

Tokenomics ILMT

Προβλέψεις Τιμών ILMT

iLuminary Token Λογότ.

iLuminary Token Τιμή (ILMT)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ILMT σε USD

$0.01697588
$0.01697588
-0.80%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
iLuminary Token (ILMT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:36:33 (UTC+8)

iLuminary Token (ILMT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01697149
$ 0.01697149
Κατώτ. 24H
$ 0.01711995
$ 0.01711995
Υψηλ. 24H

$ 0.01697149
$ 0.01697149

$ 0.01711995
$ 0.01711995

$ 0.03000248
$ 0.03000248

$ 0.00183544
$ 0.00183544

+0.00%

-0.80%

+26.15%

+26.15%

iLuminary Token (ILMT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01697588. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ILMT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01697149 και ενός υψηλού $ 0.01711995, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ILMT είναι $ 0.03000248, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00183544.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ILMT έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -0.80% τις τελευταίες 24 ώρες και +26.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

iLuminary Token (ILMT) Πληροφορίες αγοράς

$ 270.87K
$ 270.87K

--
--

$ 2.37M
$ 2.37M

15.96M
15.96M

139,389,969.730026
139,389,969.730026

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του iLuminary Token είναι $ 270.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ILMT είναι 15.96M, με συνολική προσφορά 139389969.730026. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.37M

iLuminary Token (ILMT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από iLuminary Token σε USD ήταν $ -0.00013859964661178.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από iLuminary Token σε USD ήταν $ +0.0147182441.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από iLuminary Token σε USD ήταν $ +0.0595369371.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από iLuminary Token σε USD ήταν $ +0.008178992980784864.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00013859964661178-0.80%
30 ημέρες$ +0.0147182441+86.70%
60 Ημέρες$ +0.0595369371+350.71%
90 Ημέρες$ +0.008178992980784864+92.98%

Τι είναι iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

iLuminary Token (ILMT) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

iLuminary Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το iLuminary Token (ILMT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία iLuminary Token (ILMT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το iLuminary Token.

Ελέγξτε την iLuminary Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

ILMT σε Τοπικά Νομίσματα

iLuminary Token (ILMT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του iLuminary Token (ILMT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ILMT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με iLuminary Token (ILMT)

Πόσο αξίζει το iLuminary Token (ILMT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ILMT στο USD είναι 0.01697588 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ILMT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ILMT σε USD είναι $ 0.01697588. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του iLuminary Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ILMT είναι $ 270.87K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ILMT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ILMT είναι 15.96M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ILMT;
Το ILMT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.03000248 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ILMT;
Το ILMT είχε τιμή ATL ύψους 0.00183544 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ILMT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ILMT είναι -- USD.
Θα ανέβει το ILMT υψηλότερα φέτος;
Το ILMT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ILMT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:36:33 (UTC+8)

iLuminary Token (ILMT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$110,347.81

$3,860.29

$0.03000

$184.77

$1,454.24

$110,347.81

$3,860.29

$184.77

$89.18

$2.5246

$0.00000

$0.00000

$0.6882

$0.05608

$0.07968

$0.6882

$0.0050000

$0.000000000000000000000011

$2.515039

$0.06873

