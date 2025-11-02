iLuminary Token (ILMT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.01697149 Υψηλ. 24H $ 0.01711995 Υψηλή συνέχεια $ 0.03000248 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00183544 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +26.15%

iLuminary Token (ILMT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01697588. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ILMT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01697149 και ενός υψηλού $ 0.01711995, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ILMT είναι $ 0.03000248, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00183544.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ILMT έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -0.80% τις τελευταίες 24 ώρες και +26.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

iLuminary Token (ILMT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 270.87K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.37M Προμήθεια Κυκλοφορίας 15.96M Συνολικός Όγκος 139,389,969.730026

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του iLuminary Token είναι $ 270.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ILMT είναι 15.96M, με συνολική προσφορά 139389969.730026. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.37M