Hyperwave HYPE (HWHYPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 42.44 $ 42.44 $ 42.44 Κατώτ. 24H $ 45.01 $ 45.01 $ 45.01 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 42.44$ 42.44 $ 42.44 Υψηλ. 24H $ 45.01$ 45.01 $ 45.01 Υψηλή συνέχεια $ 59.58$ 59.58 $ 59.58 Χαμηλότερη τιμή $ 29.97$ 29.97 $ 29.97 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.76% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.12%

Hyperwave HYPE (HWHYPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $42.87. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HWHYPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 42.44 και ενός υψηλού $ 45.01, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HWHYPE είναι $ 59.58, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 29.97.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HWHYPE έχει αλλάξει κατά -0.76% την τελευταία ώρα, -2.30% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.19M$ 8.19M $ 8.19M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.19M$ 8.19M $ 8.19M Προμήθεια Κυκλοφορίας 190.98K 190.98K 190.98K Συνολικός Όγκος 190,983.1102935199 190,983.1102935199 190,983.1102935199

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hyperwave HYPE είναι $ 8.19M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HWHYPE είναι 190.98K, με συνολική προσφορά 190983.1102935199. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.19M