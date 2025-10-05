Hyperwave HLP (HWHLP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 1.027 Υψηλ. 24H $ 1.034 Υψηλή συνέχεια $ 1.045 Χαμηλότερη τιμή $ 0.967762 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.01%

Hyperwave HLP (HWHLP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.031. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HWHLP μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.027 και ενός υψηλού $ 1.034, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HWHLP είναι $ 1.045, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.967762.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HWHLP έχει αλλάξει κατά -0.16% την τελευταία ώρα, -0.08% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.72M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.72M Προμήθεια Κυκλοφορίας 11.37M Συνολικός Όγκος 11,365,593.202607

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hyperwave HLP είναι $ 11.72M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HWHLP είναι 11.37M, με συνολική προσφορά 11365593.202607. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.72M