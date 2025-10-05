Η σημερινή ζωντανή τιμή Hyperwave HLP είναι 1.031 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HWHLP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HWHLP εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Hyperwave HLP είναι 1.031 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HWHLP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HWHLP εύκολα στη MEXC τώρα.

Hyperwave HLP Τιμή (HWHLP)

Live Τιμή 1 HWHLP σε USD

$1.031
0.00%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Hyperwave HLP (HWHLP) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:30:50 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.027
Κατώτ. 24H
$ 1.034
Υψηλ. 24H

$ 1.027
$ 1.034
$ 1.045
$ 0.967762
-0.16%

-0.08%

+0.01%

+0.01%

Hyperwave HLP (HWHLP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.031. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HWHLP μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.027 και ενός υψηλού $ 1.034, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HWHLP είναι $ 1.045, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.967762.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HWHLP έχει αλλάξει κατά -0.16% την τελευταία ώρα, -0.08% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 11.72M
11.37M
11,365,593.202607
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hyperwave HLP είναι $ 11.72M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HWHLP είναι 11.37M, με συνολική προσφορά 11365593.202607. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.72M

Hyperwave HLP (HWHLP) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Hyperwave HLP σε USD ήταν $ -0.000887411754853.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hyperwave HLP σε USD ήταν $ +0.0079831361.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hyperwave HLP σε USD ήταν $ +0.0174520463.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hyperwave HLP σε USD ήταν $ +0.0313312382333379.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000887411754853-0.08%
30 ημέρες$ +0.0079831361+0.77%
60 Ημέρες$ +0.0174520463+1.69%
90 Ημέρες$ +0.0313312382333379+3.13%

Τι είναι Hyperwave HLP (HWHLP)

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Hyperwave HLP (HWHLP) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Hyperwave HLP Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Hyperwave HLP (HWHLP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Hyperwave HLP (HWHLP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Hyperwave HLP.

Ελέγξτε την Hyperwave HLP πρόβλεψη τιμής τώρα!

HWHLP σε Τοπικά Νομίσματα

Hyperwave HLP (HWHLP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Hyperwave HLP (HWHLP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του HWHLP token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Hyperwave HLP (HWHLP)

Πόσο αξίζει το Hyperwave HLP (HWHLP) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή HWHLP στο USD είναι 1.031 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή HWHLP σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του HWHLP σε USD είναι $ 1.031. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Hyperwave HLP;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το HWHLP είναι $ 11.72M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HWHLP;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HWHLP είναι 11.37M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του HWHLP;
Το HWHLP πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.045 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του HWHLP;
Το HWHLP είχε τιμή ATL ύψους 0.967762 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του HWHLP;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το HWHLP είναι -- USD.
Θα ανέβει το HWHLP υψηλότερα φέτος;
Το HWHLP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την HWHLP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:30:50 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.