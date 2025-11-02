HyperStrategy (HSTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.080923 Υψηλ. 24H $ 0.083557 Υψηλή συνέχεια $ 2.48 Χαμηλότερη τιμή $ 0.064372 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.43%

HyperStrategy (HSTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.081111. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HSTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.080923 και ενός υψηλού $ 0.083557, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HSTR είναι $ 2.48, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.064372.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HSTR έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, -0.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HyperStrategy (HSTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 81.12K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 81.12K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HyperStrategy είναι $ 81.12K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HSTR είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 81.12K