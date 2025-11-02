Hot Cherry (CHERRY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001099 $ 0.00001099 $ 0.00001099 Κατώτ. 24H $ 0.00001151 $ 0.00001151 $ 0.00001151 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001099$ 0.00001099 $ 0.00001099 Υψηλ. 24H $ 0.00001151$ 0.00001151 $ 0.00001151 Υψηλή συνέχεια $ 0.00002768$ 0.00002768 $ 0.00002768 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000319$ 0.00000319 $ 0.00000319 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.76% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.42%

Hot Cherry (CHERRY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001106. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CHERRY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001099 και ενός υψηλού $ 0.00001151, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CHERRY είναι $ 0.00002768, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000319.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CHERRY έχει αλλάξει κατά -0.76% την τελευταία ώρα, -3.03% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hot Cherry (CHERRY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00B 100.00B 100.00B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hot Cherry είναι $ 1.11M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CHERRY είναι 100.00B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.11M