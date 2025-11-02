Hexagon (HEXA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.46% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.83%

Hexagon (HEXA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HEXA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HEXA είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HEXA έχει αλλάξει κατά -0.46% την τελευταία ώρα, +0.85% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hexagon (HEXA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 72.87K$ 72.87K $ 72.87K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 72.87K$ 72.87K $ 72.87K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.56T 1.56T 1.56T Συνολικός Όγκος 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hexagon είναι $ 72.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HEXA είναι 1.56T, με συνολική προσφορά 1555369000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 72.87K