HERMES (HERMES) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.03132909 $ 0.03132909 $ 0.03132909 Κατώτ. 24H $ 0.04229969 $ 0.04229969 $ 0.04229969 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.03132909$ 0.03132909 $ 0.03132909 Υψηλ. 24H $ 0.04229969$ 0.04229969 $ 0.04229969 Υψηλή συνέχεια $ 0.18065$ 0.18065 $ 0.18065 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01960026$ 0.01960026 $ 0.01960026 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +15.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.52%

HERMES (HERMES) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03626859. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HERMES μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03132909 και ενός υψηλού $ 0.04229969, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HERMES είναι $ 0.18065, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01960026.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HERMES έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, +15.77% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

HERMES (HERMES) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 697.50K$ 697.50K $ 697.50K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 697.50K$ 697.50K $ 697.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 19.23M 19.23M 19.23M Συνολικός Όγκος 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του HERMES είναι $ 697.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HERMES είναι 19.23M, με συνολική προσφορά 19231371.54556538. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 697.50K