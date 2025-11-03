ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Hand Guy είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HANDGUY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HANDGUY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το HANDGUY

Πληροφορίες Τιμής HANDGUY

Τι είναι το HANDGUY

Επίσημος Ιστότοπος HANDGUY

Tokenomics HANDGUY

Προβλέψεις Τιμών HANDGUY

Hand Guy Τιμή (HANDGUY)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 HANDGUY σε USD

--
----
+0.20%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
Hand Guy (HANDGUY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:37:40 (UTC+8)

Hand Guy (HANDGUY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00128685
$ 0.00128685$ 0.00128685

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.26%

-16.72%

-16.72%

Hand Guy (HANDGUY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HANDGUY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HANDGUY είναι $ 0.00128685, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HANDGUY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hand Guy (HANDGUY) Πληροφορίες αγοράς

$ 9.61K
$ 9.61K$ 9.61K

--
----

$ 9.61K
$ 9.61K$ 9.61K

999.26M
999.26M 999.26M

999,259,860.468865
999,259,860.468865 999,259,860.468865

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hand Guy είναι $ 9.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HANDGUY είναι 999.26M, με συνολική προσφορά 999259860.468865. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.61K

Hand Guy (HANDGUY) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Hand Guy σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hand Guy σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hand Guy σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Hand Guy σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.26%
30 ημέρες$ 0-29.38%
60 Ημέρες$ 0-40.03%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Hand Guy (HANDGUY)

Say hello to Hand Guy

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Hand Guy (HANDGUY) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Hand Guy Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Hand Guy (HANDGUY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Hand Guy (HANDGUY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Hand Guy.

Ελέγξτε την Hand Guy πρόβλεψη τιμής τώρα!

HANDGUY σε Τοπικά Νομίσματα

Hand Guy (HANDGUY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Hand Guy (HANDGUY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του HANDGUY token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Hand Guy (HANDGUY)

Πόσο αξίζει το Hand Guy (HANDGUY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή HANDGUY στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή HANDGUY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του HANDGUY σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Hand Guy;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το HANDGUY είναι $ 9.61K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HANDGUY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HANDGUY είναι 999.26M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του HANDGUY;
Το HANDGUY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00128685 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του HANDGUY;
Το HANDGUY είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του HANDGUY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το HANDGUY είναι -- USD.
Θα ανέβει το HANDGUY υψηλότερα φέτος;
Το HANDGUY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την HANDGUY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:37:40 (UTC+8)

Hand Guy (HANDGUY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

