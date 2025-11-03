Hand Guy (HANDGUY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.72%

Hand Guy (HANDGUY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HANDGUY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HANDGUY είναι $ 0.00128685, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HANDGUY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hand Guy (HANDGUY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.61K$ 9.61K $ 9.61K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.61K$ 9.61K $ 9.61K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.26M 999.26M 999.26M Συνολικός Όγκος 999,259,860.468865 999,259,860.468865 999,259,860.468865

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hand Guy είναι $ 9.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HANDGUY είναι 999.26M, με συνολική προσφορά 999259860.468865. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.61K