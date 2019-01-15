Grin (GRIN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Grin (GRIN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Grin (GRIN) Grin coin is a private & lightweight open source project based on the mimblewimble blockchain implementation. MimbleWimble is a lightweight blockchain protocol proposed by anonymous author that goes by the name Tom Elvis Jedusor (inspired by Harry Potter) in July 2016. Since then, the proposal has gained a huge following among Bitcoin and privacy advocates. Unlike bitcoin or ethereum, there are no addresses in Grin. In order to transact using Grin, both wallets must communicate with each other online with the results broadcasted to the network. Another key different is that transaction history (sender, receiver, amount) will not be recorded on the blockchain. Due to the removal of these information from the transaction, the data size remains small and that keeps the blockchain lightweight. New nodes can easily join the network without having to download a large blockchain. Grin coin was launched without an ICO, fundraising, or pre-mine. Developers around the world contribute openly with the goal to ensure the coin distribution remains as fair as possible. There are 2 popular wallets widely available to interact with the Grin network. Grin core wallet: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet-to-send-receive-grin-coins Wallet713: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet713-to-send-and-receive-grin-coin-step-by-step-guide The consensus algorithm used by Grin is the Cuckoo Cycle proof-of-work based. There are 2 hashing algorithms involved with Grin. Cuckoo-29 is meant for GPU mining while Cuckoo-31 is meant fo ASIC mining. This is a deliberate design to encourage miners to eventually move into ASIC mining for efficiency while keeping it fair at the beginning of the launch. Grin coin has launched its mainnet on 15th January 2019 and is now available for mining and trading. Επίσημη ιστοσελίδα: https://grin.mw/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://download.wpsoftware.net/bitcoin/wizardry/mimblewimble.txt Αγοράστε GRIN τώρα!

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 8.89M
Συνολική προμήθεια: $ 207.17M
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 207.17M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.89M
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 25.09
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01332513
Τρέχουσα τιμή: $ 0.04287577

Tokenomics Grin (GRIN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Grin (GRIN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GRIN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GRIN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GRIN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GRIN token!

