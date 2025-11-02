GRDM (GRDM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.02841479$ 0.02841479 $ 0.02841479 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01535586$ 0.01535586 $ 0.01535586 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.86%

GRDM (GRDM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01741862. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GRDM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GRDM είναι $ 0.02841479, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01535586.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GRDM έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GRDM (GRDM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.42M$ 17.42M $ 17.42M Προμήθεια Κυκλοφορίας 400.00M 400.00M 400.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GRDM είναι $ 6.97M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GRDM είναι 400.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.42M