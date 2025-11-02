GPUAI (GPUAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00641826 $ 0.00641826 $ 0.00641826 Κατώτ. 24H $ 0.01070874 $ 0.01070874 $ 0.01070874 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00641826$ 0.00641826 $ 0.00641826 Υψηλ. 24H $ 0.01070874$ 0.01070874 $ 0.01070874 Υψηλή συνέχεια $ 0.6198$ 0.6198 $ 0.6198 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00437792$ 0.00437792 $ 0.00437792 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.89% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +19.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.92%

GPUAI (GPUAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00764992. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GPUAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00641826 και ενός υψηλού $ 0.01070874, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GPUAI είναι $ 0.6198, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00437792.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GPUAI έχει αλλάξει κατά -0.89% την τελευταία ώρα, +19.19% τις τελευταίες 24 ώρες και +13.92% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GPUAI (GPUAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 470.47K$ 470.47K $ 470.47K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 764.99K$ 764.99K $ 764.99K Προμήθεια Κυκλοφορίας 61.50M 61.50M 61.50M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GPUAI είναι $ 470.47K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GPUAI είναι 61.50M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 764.99K