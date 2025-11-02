GOTM (GOTM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00235586 Υψηλ. 24H $ 0.0024268 Υψηλή συνέχεια $ 0.00423586 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00234703 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.59%

GOTM (GOTM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00236855. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOTM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00235586 και ενός υψηλού $ 0.0024268, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOTM είναι $ 0.00423586, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00234703.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOTM έχει αλλάξει κατά -0.25% την τελευταία ώρα, -1.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GOTM (GOTM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 411.04K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.35M Προμήθεια Κυκλοφορίας 173.54M Συνολικός Όγκος 992,884,616.5225601

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GOTM είναι $ 411.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOTM είναι 173.54M, με συνολική προσφορά 992884616.5225601. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.35M