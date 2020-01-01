Golem (GLM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Golem (GLM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Golem (GLM) What Is Golem Network? Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources. Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations. What is GLM? GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors. How can I get involved? If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/ On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform. Επίσημη ιστοσελίδα: https://golem.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://golem.network/doc/Golemwhitepaper.pdf Αγοράστε GLM τώρα!

Golem (GLM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Golem (GLM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 258.30M $ 258.30M $ 258.30M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 258.30M $ 258.30M $ 258.30M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00913753 $ 0.00913753 $ 0.00913753 Τρέχουσα τιμή: $ 0.258347 $ 0.258347 $ 0.258347

Tokenomics Golem (GLM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Golem (GLM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GLM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GLM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GLM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GLM token!

