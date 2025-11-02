GIFT (GIFT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.128618 $ 0.128618 $ 0.128618 Κατώτ. 24H $ 0.128687 $ 0.128687 $ 0.128687 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.128618$ 0.128618 $ 0.128618 Υψηλ. 24H $ 0.128687$ 0.128687 $ 0.128687 Υψηλή συνέχεια $ 0.140837$ 0.140837 $ 0.140837 Χαμηλότερη τιμή $ 0.118325$ 0.118325 $ 0.118325 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.70%

GIFT (GIFT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.128663. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GIFT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.128618 και ενός υψηλού $ 0.128687, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GIFT είναι $ 0.140837, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.118325.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GIFT έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, +0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GIFT (GIFT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 404.02K$ 404.02K $ 404.02K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 404.02K$ 404.02K $ 404.02K Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.14M 3.14M 3.14M Συνολικός Όγκος 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GIFT είναι $ 404.02K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GIFT είναι 3.14M, με συνολική προσφορά 3140135.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 404.02K