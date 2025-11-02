Genopets (GENE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00661724 Υψηλ. 24H $ 0.00671479 Υψηλή συνέχεια $ 37.83 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00512048 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.24% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.68% Αλλαγή τιμών (7 ημέρες) -10.17%

Genopets (GENE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00663646. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GENE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00661724 και ενός υψηλού $ 0.00671479, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GENE είναι $ 37.83, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00512048.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GENE έχει αλλάξει κατά -0.24% την τελευταία ώρα, -0.68% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Genopets (GENE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 566.32K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 663.65K Προμήθεια Κυκλοφορίας 85.33M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Genopets είναι $ 566.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GENE είναι 85.33M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 663.65K