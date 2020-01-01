Galvan (IZE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Galvan (IZE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

What is Galvan? Galvan is a gamified Web3 health and wellness platform founded by healthcare and blockchain experts with the mission to "galvanize" humanity to invest in wellness. This mission is being accomplished through an ecosystem that rewards you for making healthy choices, informs you about ways to care for yourself and others, and empowers you to own and control your health data. By leveraging blockchain technology and a unique Proof of Action distribution algorithm, Galvan is turning self-care into a reward-generating activity and reintroducing personal accountability. What is IZE? Put Galvan and IZE together and you get galvanize: to shock or excite someone into taking action. IZE is the native utility token of the Galvan Blockchain and incentivizes all the right actions in the ecosystem, from running a node to going on a run. IZE is used for: Fees for processing transactions

Staking for new voting proposals

Rewarding active Node Owners

Rewarding healthy decisions in the Galvan Wellness App (coming soon)

Purchasing health and wellness products in the Galvan Marketplace (coming soon) You can get a deeper dive of IZE in Galvan's Litepaper: https://www.galvan.health/litepaper What is the Galvan Blockchain? The Galvan Blockchain is a layer-2 of Ethereum focused specifically on empowering wellness. It is unique for three reasons: The "Proof of Action" distribution algorithm that follows Swiss utility token standards Scalable blockchain-rewards system for healthy actions Easy participation through Node Software The long-term vision of the Galvan Blockchain is to become the foundation for health and wellness data and transactions. Imagine a world where you can store and manage a decentralized health record, earn rewards and subsidize healthcare costs through healthy actions, and participate in peer-to-peer research studies—all powered by the Galvan Blockchain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.galvan.health/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.galvan.health/litepaper

Galvan (IZE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Galvan (IZE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 725.10K Συνολική προμήθεια: $ 6.41B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 6.41B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 725.10K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00703689 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00011318

Tokenomics Galvan (IZE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Galvan (IZE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός IZE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα IZE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Πρόβλεψη Τιμής IZE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το IZE;

