FUSION (FSN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00753851 $ 0.00753851 $ 0.00753851 Κατώτ. 24H $ 0.00767798 $ 0.00767798 $ 0.00767798 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00753851$ 0.00753851 $ 0.00753851 Υψηλ. 24H $ 0.00767798$ 0.00767798 $ 0.00767798 Υψηλή συνέχεια $ 9.76$ 9.76 $ 9.76 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00006601$ 0.00006601 $ 0.00006601 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.81%

FUSION (FSN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00761057. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FSN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00753851 και ενός υψηλού $ 0.00767798, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FSN είναι $ 9.76, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006601.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FSN έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.61% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.81% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FUSION (FSN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 595.41K$ 595.41K $ 595.41K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 599.45K$ 599.45K $ 599.45K Προμήθεια Κυκλοφορίας 78.23M 78.23M 78.23M Συνολικός Όγκος 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FUSION είναι $ 595.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FSN είναι 78.23M, με συνολική προσφορά 78766088.125. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 599.45K