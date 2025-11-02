FUSIO (FUSIO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00609484$ 0.00609484 $ 0.00609484 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0017627$ 0.0017627 $ 0.0017627 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.02%

FUSIO (FUSIO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00180314. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FUSIO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FUSIO είναι $ 0.00609484, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0017627.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FUSIO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +2.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FUSIO (FUSIO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 362.61K$ 362.61K $ 362.61K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Προμήθεια Κυκλοφορίας 201.10M 201.10M 201.10M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FUSIO είναι $ 362.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FUSIO είναι 201.10M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.80M