Furucombo (COMBO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 6.97$ 6.97 $ 6.97 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.83%

Furucombo (COMBO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COMBO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COMBO είναι $ 6.97, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COMBO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -1.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Furucombo (COMBO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 37.34K$ 37.34K $ 37.34K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 77.43K$ 77.43K $ 77.43K Προμήθεια Κυκλοφορίας 48.23M 48.23M 48.23M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Furucombo είναι $ 37.34K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COMBO είναι 48.23M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 77.43K