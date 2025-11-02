FTMTOKEN (FTMX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.060384 Υψηλ. 24H $ 0.062192 Υψηλή συνέχεια $ 0.137551 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01575309 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.63% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.02%

FTMTOKEN (FTMX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.061508. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FTMX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.060384 και ενός υψηλού $ 0.062192, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FTMX είναι $ 0.137551, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01575309.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FTMX έχει αλλάξει κατά -0.63% την τελευταία ώρα, +0.12% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FTMTOKEN (FTMX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.39M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 40.01M Προμήθεια Κυκλοφορίας 250.00M Συνολικός Όγκος 650,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FTMTOKEN είναι $ 15.39M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FTMX είναι 250.00M, με συνολική προσφορά 650000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 40.01M