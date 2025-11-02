Freya Protocol (FREYA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01074415 $ 0.01074415 $ 0.01074415 Κατώτ. 24H $ 0.01150572 $ 0.01150572 $ 0.01150572 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01074415$ 0.01074415 $ 0.01074415 Υψηλ. 24H $ 0.01150572$ 0.01150572 $ 0.01150572 Υψηλή συνέχεια $ 0.04563979$ 0.04563979 $ 0.04563979 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.45% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.72%

Freya Protocol (FREYA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01116292. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FREYA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01074415 και ενός υψηλού $ 0.01150572, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FREYA είναι $ 0.04563979, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FREYA έχει αλλάξει κατά -0.45% την τελευταία ώρα, -2.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Freya Protocol (FREYA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.58M$ 5.58M $ 5.58M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.12M$ 6.12M $ 6.12M Προμήθεια Κυκλοφορίας 500.31M 500.31M 500.31M Συνολικός Όγκος 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Freya Protocol είναι $ 5.58M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FREYA είναι 500.31M, με συνολική προσφορά 548599973.8588991. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.12M