Η σημερινή ζωντανή τιμή Freya Protocol είναι 0.01116292 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FREYA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FREYA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FREYA

Πληροφορίες Τιμής FREYA

Τι είναι το FREYA

Whitepaper FREYA

Επίσημος Ιστότοπος FREYA

Tokenomics FREYA

Προβλέψεις Τιμών FREYA

Freya Protocol Λογότ.

Freya Protocol Τιμή (FREYA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 FREYA σε USD

$0.01116292
$0.01116292$0.01116292
-2.00%1D
mexc
USD
Freya Protocol (FREYA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Freya Protocol (FREYA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01074415
$ 0.01074415$ 0.01074415
Κατώτ. 24H
$ 0.01150572
$ 0.01150572$ 0.01150572
Υψηλ. 24H

$ 0.01074415
$ 0.01074415$ 0.01074415

$ 0.01150572
$ 0.01150572$ 0.01150572

$ 0.04563979
$ 0.04563979$ 0.04563979

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-2.02%

-20.72%

-20.72%

Freya Protocol (FREYA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01116292. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FREYA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01074415 και ενός υψηλού $ 0.01150572, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FREYA είναι $ 0.04563979, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FREYA έχει αλλάξει κατά -0.45% την τελευταία ώρα, -2.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Freya Protocol (FREYA) Πληροφορίες αγοράς

$ 5.58M
$ 5.58M$ 5.58M

--
----

$ 6.12M
$ 6.12M$ 6.12M

500.31M
500.31M 500.31M

548,599,973.8588991
548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Freya Protocol είναι $ 5.58M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FREYA είναι 500.31M, με συνολική προσφορά 548599973.8588991. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.12M

Freya Protocol (FREYA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Freya Protocol σε USD ήταν $ -0.00023034235519607.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Freya Protocol σε USD ήταν $ -0.0026482610.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Freya Protocol σε USD ήταν $ -0.0028213833.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Freya Protocol σε USD ήταν $ +0.001480332649928357.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00023034235519607-2.02%
30 ημέρες$ -0.0026482610-23.72%
60 Ημέρες$ -0.0028213833-25.27%
90 Ημέρες$ +0.001480332649928357+15.29%

Τι είναι Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Freya Protocol (FREYA) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Freya Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Freya Protocol (FREYA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Freya Protocol (FREYA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Freya Protocol.

Ελέγξτε την Freya Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

FREYA σε Τοπικά Νομίσματα

Freya Protocol (FREYA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Freya Protocol (FREYA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FREYA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Freya Protocol (FREYA)

Πόσο αξίζει το Freya Protocol (FREYA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FREYA στο USD είναι 0.01116292 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FREYA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FREYA σε USD είναι $ 0.01116292. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Freya Protocol;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FREYA είναι $ 5.58M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FREYA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FREYA είναι 500.31M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FREYA;
Το FREYA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.04563979 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FREYA;
Το FREYA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FREYA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FREYA είναι -- USD.
Θα ανέβει το FREYA υψηλότερα φέτος;
Το FREYA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FREYA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

