Foundry (FDRY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00101574 $ 0.00101574 $ 0.00101574 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00101574$ 0.00101574 $ 0.00101574 Υψηλή συνέχεια $ 0.00188783$ 0.00188783 $ 0.00188783 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.68%

Foundry (FDRY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FDRY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00101574, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FDRY είναι $ 0.00188783, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FDRY έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, -4.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Foundry (FDRY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 968.57K$ 968.57K $ 968.57K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 968.57K$ 968.57K $ 968.57K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.98M 999.98M 999.98M Συνολικός Όγκος 999,983,312.9651494 999,983,312.9651494 999,983,312.9651494

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Foundry είναι $ 968.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FDRY είναι 999.98M, με συνολική προσφορά 999983312.9651494. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 968.57K