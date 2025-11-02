FireChicken (FCKN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00019795 $ 0.00019795 $ 0.00019795 Κατώτ. 24H $ 0.00020153 $ 0.00020153 $ 0.00020153 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00019795$ 0.00019795 $ 0.00019795 Υψηλ. 24H $ 0.00020153$ 0.00020153 $ 0.00020153 Υψηλή συνέχεια $ 0.00024117$ 0.00024117 $ 0.00024117 Χαμηλότερη τιμή $ 0.000153$ 0.000153 $ 0.000153 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.71% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.30%

FireChicken (FCKN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00019813. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FCKN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00019795 και ενός υψηλού $ 0.00020153, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FCKN είναι $ 0.00024117, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000153.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FCKN έχει αλλάξει κατά -0.71% την τελευταία ώρα, -1.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FireChicken (FCKN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 195.36K$ 195.36K $ 195.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 195.36K$ 195.36K $ 195.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 985.60M 985.60M 985.60M Συνολικός Όγκος 985,595,425.464798 985,595,425.464798 985,595,425.464798

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FireChicken είναι $ 195.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FCKN είναι 985.60M, με συνολική προσφορά 985595425.464798. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 195.36K