Η σημερινή ζωντανή τιμή FireChicken είναι 0.00019813 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FCKN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FCKN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FCKN

Πληροφορίες Τιμής FCKN

Τι είναι το FCKN

Επίσημος Ιστότοπος FCKN

Tokenomics FCKN

Προβλέψεις Τιμών FCKN

FireChicken Λογότ.

FireChicken Τιμή (FCKN)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 FCKN σε USD

$0.00019813
$0.00019813$0.00019813
-1.00%1D
USD
FireChicken (FCKN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
FireChicken (FCKN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00019795
$ 0.00019795$ 0.00019795
Κατώτ. 24H
$ 0.00020153
$ 0.00020153$ 0.00020153
Υψηλ. 24H

$ 0.00019795
$ 0.00019795$ 0.00019795

$ 0.00020153
$ 0.00020153$ 0.00020153

$ 0.00024117
$ 0.00024117$ 0.00024117

$ 0.000153
$ 0.000153$ 0.000153

-0.71%

-1.04%

-0.30%

-0.30%

FireChicken (FCKN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00019813. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FCKN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00019795 και ενός υψηλού $ 0.00020153, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FCKN είναι $ 0.00024117, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000153.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FCKN έχει αλλάξει κατά -0.71% την τελευταία ώρα, -1.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FireChicken (FCKN) Πληροφορίες αγοράς

$ 195.36K
$ 195.36K$ 195.36K

--
----

$ 195.36K
$ 195.36K$ 195.36K

985.60M
985.60M 985.60M

985,595,425.464798
985,595,425.464798 985,595,425.464798

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FireChicken είναι $ 195.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FCKN είναι 985.60M, με συνολική προσφορά 985595425.464798. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 195.36K

FireChicken (FCKN) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από FireChicken σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από FireChicken σε USD ήταν $ -0.0000247090.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από FireChicken σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από FireChicken σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-1.04%
30 ημέρες$ -0.0000247090-12.47%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι FireChicken (FCKN)

FireChicken is a meme-powered crypto project with a serious mission: combining community energy with sustainable liquidity investing. Born from lessons in past projects, FireChicken avoids insider advantages by ensuring fair accumulation and transparent token management.

The project generates revenue through liquidity pools (paired with tokens like USDC), reinvesting trading fees back into the ecosystem to strengthen long-term growth. Alongside its liquidity strategy, FireChicken provides daily educational content for its holders, covering topics like market psychology, liquidity mechanics, and risk management.

While maintaining its lighthearted chicken mascot and meme-driven culture, FireChicken focuses on building trust, educating traders, and steadily growing its holder base. The goal is to balance fun and fundamentals — proving that a meme project can also deliver real value, sustainability, and community empowerment.

FireChicken (FCKN) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

FireChicken Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το FireChicken (FCKN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία FireChicken (FCKN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το FireChicken.

Ελέγξτε την FireChicken πρόβλεψη τιμής τώρα!

FCKN σε Τοπικά Νομίσματα

FireChicken (FCKN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του FireChicken (FCKN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FCKN token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με FireChicken (FCKN)

Πόσο αξίζει το FireChicken (FCKN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FCKN στο USD είναι 0.00019813 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FCKN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FCKN σε USD είναι $ 0.00019813. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του FireChicken;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FCKN είναι $ 195.36K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FCKN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FCKN είναι 985.60M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FCKN;
Το FCKN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00024117 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FCKN;
Το FCKN είχε τιμή ATL ύψους 0.000153 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FCKN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FCKN είναι -- USD.
Θα ανέβει το FCKN υψηλότερα φέτος;
Το FCKN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FCKN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
FireChicken (FCKN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

