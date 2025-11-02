FEAR (FEAR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00720363 $ 0.00720363 $ 0.00720363 Κατώτ. 24H $ 0.00815865 $ 0.00815865 $ 0.00815865 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00720363$ 0.00720363 $ 0.00720363 Υψηλ. 24H $ 0.00815865$ 0.00815865 $ 0.00815865 Υψηλή συνέχεια $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00629862$ 0.00629862 $ 0.00629862 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.10%

FEAR (FEAR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00757161. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FEAR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00720363 και ενός υψηλού $ 0.00815865, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FEAR είναι $ 3.88, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00629862.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FEAR έχει αλλάξει κατά -0.14% την τελευταία ώρα, -3.35% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FEAR (FEAR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 134.13K$ 134.13K $ 134.13K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 316.03K$ 316.03K $ 316.03K Προμήθεια Κυκλοφορίας 17.72M 17.72M 17.72M Συνολικός Όγκος 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FEAR είναι $ 134.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FEAR είναι 17.72M, με συνολική προσφορά 41739201.62033058. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 316.03K