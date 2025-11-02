Farcats (FARCATS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0010799$ 0.0010799 $ 0.0010799 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.53% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.97%

Farcats (FARCATS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FARCATS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FARCATS είναι $ 0.0010799, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FARCATS έχει αλλάξει κατά +0.53% την τελευταία ώρα, -0.52% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Farcats (FARCATS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 393.16K$ 393.16K $ 393.16K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 393.16K$ 393.16K $ 393.16K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Farcats είναι $ 393.16K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FARCATS είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 393.16K