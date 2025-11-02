Faircaster (FAIR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00007902 $ 0.00007902 $ 0.00007902 Κατώτ. 24H $ 0.00009799 $ 0.00009799 $ 0.00009799 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00007902$ 0.00007902 $ 0.00007902 Υψηλ. 24H $ 0.00009799$ 0.00009799 $ 0.00009799 Υψηλή συνέχεια $ 0.0001335$ 0.0001335 $ 0.0001335 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000835$ 0.00000835 $ 0.00000835 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -4.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.87%

Faircaster (FAIR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00007905. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FAIR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00007902 και ενός υψηλού $ 0.00009799, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FAIR είναι $ 0.0001335, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000835.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FAIR έχει αλλάξει κατά -4.19% την τελευταία ώρα, -6.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -35.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Faircaster (FAIR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.91M$ 7.91M $ 7.91M Προμήθεια Κυκλοφορίας 44.02B 44.02B 44.02B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Faircaster είναι $ 3.48M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FAIR είναι 44.02B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.91M