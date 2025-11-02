Exit Liquidity (RETAIL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00168409 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.14% Αλλαγή τιμών (7 ημέρες) +14.65%

Exit Liquidity (RETAIL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RETAIL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RETAIL είναι $ 0.00168409, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RETAIL έχει αλλάξει κατά -0.32% την τελευταία ώρα, -0.14% τις τελευταίες 24 ώρες και +14.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Exit Liquidity (RETAIL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 904.71K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 904.71K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.99M Συνολικός Όγκος 999,992,863.526202

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Exit Liquidity είναι $ 904.71K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RETAIL είναι 999.99M, με συνολική προσφορά 999992863.526202. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 904.71K