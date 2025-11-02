Exim (EXIM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.097192 $ 0.097192 $ 0.097192 Κατώτ. 24H $ 0.098269 $ 0.098269 $ 0.098269 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.097192$ 0.097192 $ 0.097192 Υψηλ. 24H $ 0.098269$ 0.098269 $ 0.098269 Υψηλή συνέχεια $ 0.125048$ 0.125048 $ 0.125048 Χαμηλότερη τιμή $ 0.070503$ 0.070503 $ 0.070503 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.15%

Exim (EXIM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.097373. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EXIM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.097192 και ενός υψηλού $ 0.098269, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EXIM είναι $ 0.125048, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.070503.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EXIM έχει αλλάξει κατά +0.16% την τελευταία ώρα, -0.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Exim (EXIM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 131.89K$ 131.89K $ 131.89K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 21.89M$ 21.89M $ 21.89M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.35M 1.35M 1.35M Συνολικός Όγκος 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Exim είναι $ 131.89K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EXIM είναι 1.35M, με συνολική προσφορά 224763629.073. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 21.89M