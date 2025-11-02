ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Evolve PRO είναι 0.04266361 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο EVOP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής EVOP εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Evolve PRO είναι 0.04266361 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο EVOP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής EVOP εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το EVOP

Πληροφορίες Τιμής EVOP

Τι είναι το EVOP

Whitepaper EVOP

Επίσημος Ιστότοπος EVOP

Tokenomics EVOP

Προβλέψεις Τιμών EVOP

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Evolve PRO Λογότ.

Evolve PRO Τιμή (EVOP)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 EVOP σε USD

$0.04269313
$0.04269313$0.04269313
-0.40%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Evolve PRO (EVOP) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:19:09 (UTC+8)

Evolve PRO (EVOP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.04257265
$ 0.04257265$ 0.04257265
Κατώτ. 24H
$ 0.0431647
$ 0.0431647$ 0.0431647
Υψηλ. 24H

$ 0.04257265
$ 0.04257265$ 0.04257265

$ 0.0431647
$ 0.0431647$ 0.0431647

$ 0.074445
$ 0.074445$ 0.074445

$ 0.0031876
$ 0.0031876$ 0.0031876

-0.36%

-0.44%

-4.39%

-4.39%

Evolve PRO (EVOP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.04266361. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EVOP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04257265 και ενός υψηλού $ 0.0431647, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EVOP είναι $ 0.074445, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0031876.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EVOP έχει αλλάξει κατά -0.36% την τελευταία ώρα, -0.44% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.39% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Evolve PRO (EVOP) Πληροφορίες αγοράς

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

--
----

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Evolve PRO είναι $ 2.13M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EVOP είναι 50.00M, με συνολική προσφορά 50000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.13M

Evolve PRO (EVOP) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Evolve PRO σε USD ήταν $ -0.00018976300933116.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Evolve PRO σε USD ήταν $ +0.0001195178.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Evolve PRO σε USD ήταν $ +0.0334104958.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Evolve PRO σε USD ήταν $ +0.00089934386432143.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00018976300933116-0.44%
30 ημέρες$ +0.0001195178+0.28%
60 Ημέρες$ +0.0334104958+78.31%
90 Ημέρες$ +0.00089934386432143+2.15%

Τι είναι Evolve PRO (EVOP)

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Evolve PRO Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Evolve PRO (EVOP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Evolve PRO (EVOP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Evolve PRO.

Ελέγξτε την Evolve PRO πρόβλεψη τιμής τώρα!

EVOP σε Τοπικά Νομίσματα

Evolve PRO (EVOP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Evolve PRO (EVOP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του EVOP token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Evolve PRO (EVOP)

Πόσο αξίζει το Evolve PRO (EVOP) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή EVOP στο USD είναι 0.04266361 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή EVOP σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του EVOP σε USD είναι $ 0.04266361. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Evolve PRO;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το EVOP είναι $ 2.13M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EVOP;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EVOP είναι 50.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του EVOP;
Το EVOP πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.074445 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του EVOP;
Το EVOP είχε τιμή ATL ύψους 0.0031876 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του EVOP;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το EVOP είναι -- USD.
Θα ανέβει το EVOP υψηλότερα φέτος;
Το EVOP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την EVOP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:19:09 (UTC+8)

Evolve PRO (EVOP) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,445.78
$110,445.78$110,445.78

+0.14%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,864.11
$3,864.11$3,864.11

-0.80%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03060
$0.03060$0.03060

+1.83%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.67
$184.67$184.67

-0.93%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.23
$1,454.23$1,454.23

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,445.78
$110,445.78$110,445.78

+0.14%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,864.11
$3,864.11$3,864.11

-0.80%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.67
$184.67$184.67

-0.93%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$89.58
$89.58$89.58

+26.32%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5320
$2.5320$2.5320

+1.24%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6900
$0.6900$0.6900

+1,280.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05674
$0.05674$0.05674

+183.70%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07683
$0.07683$0.07683

-8.91%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6900
$0.6900$0.6900

+1,280.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0049156
$0.0049156$0.0049156

+140.99%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000011
$0.000000000000000000000011$0.000000000000000000000011

+120.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.452021
$2.452021$2.452021

+70.84%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06845
$0.06845$0.06845

+57.13%