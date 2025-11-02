Evolve PRO (EVOP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.04257265 $ 0.04257265 $ 0.04257265 Κατώτ. 24H $ 0.0431647 $ 0.0431647 $ 0.0431647 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.04257265$ 0.04257265 $ 0.04257265 Υψηλ. 24H $ 0.0431647$ 0.0431647 $ 0.0431647 Υψηλή συνέχεια $ 0.074445$ 0.074445 $ 0.074445 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0031876$ 0.0031876 $ 0.0031876 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.36% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.39%

Evolve PRO (EVOP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.04266361. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EVOP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04257265 και ενός υψηλού $ 0.0431647, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EVOP είναι $ 0.074445, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0031876.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EVOP έχει αλλάξει κατά -0.36% την τελευταία ώρα, -0.44% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.39% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Evolve PRO (EVOP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Προμήθεια Κυκλοφορίας 50.00M 50.00M 50.00M Συνολικός Όγκος 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Evolve PRO είναι $ 2.13M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EVOP είναι 50.00M, με συνολική προσφορά 50000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.13M