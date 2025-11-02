ETH Strategy (STRAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.523925 $ 0.523925 $ 0.523925 Κατώτ. 24H $ 0.542929 $ 0.542929 $ 0.542929 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.523925$ 0.523925 $ 0.523925 Υψηλ. 24H $ 0.542929$ 0.542929 $ 0.542929 Υψηλή συνέχεια $ 0.875668$ 0.875668 $ 0.875668 Χαμηλότερη τιμή $ 0.50556$ 0.50556 $ 0.50556 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.60%

ETH Strategy (STRAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.530827. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STRAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.523925 και ενός υψηλού $ 0.542929, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STRAT είναι $ 0.875668, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.50556.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STRAT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -2.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.60% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ETH Strategy (STRAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 63.10M$ 63.10M $ 63.10M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.45M 2.45M 2.45M Συνολικός Όγκος 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ETH Strategy είναι $ 1.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STRAT είναι 2.45M, με συνολική προσφορά 118872218.6093638. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 63.10M