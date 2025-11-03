Epoch (EPOCH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00006832$ 0.00006832 $ 0.00006832 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000852$ 0.00000852 $ 0.00000852 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +20.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +20.29%

Epoch (EPOCH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001031. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EPOCH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EPOCH είναι $ 0.00006832, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000852.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EPOCH έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +20.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Epoch (EPOCH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Προμήθεια Κυκλοφορίας 899.78M 899.78M 899.78M Συνολικός Όγκος 899,775,204.156491 899,775,204.156491 899,775,204.156491

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Epoch είναι $ 10.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EPOCH είναι 899.78M, με συνολική προσφορά 899775204.156491. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.11K